«Театр села» представит пьесу о встрече Маска с Циолковским

«Театр села» представит первую в России постановку о встрече Илона Маска и Константина Циолковского. Читка сочинения состоится на VI Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля. Об этом рассказал автор пьесы Глеб Данилов, передает ТАСС.

По сюжету, основоположник космонавтики и основатель космической компании встречаются и находят друг в друге много общего.

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Режиссер Данила Дробиков рассказал, что пьеса написана в жанре фантастики, а действие разворачивается в доме Циолковского. Маск предстает поклонником Циолковского. Циолковский же критикует современное общество за увлечение технологиями и искусственный интеллект.

Автор пьесы заявил о готовности продать право первой постановки пьесы за 30 000$. Данилов пообещал потратить вырученные средства на завершение строительства сельского театра.

«Театр села» — негосударственный театр в селе Льва Толстого Калужской области, он открылся в ноябре 2020 года по инициативе актёра и автора пьесы о Маске и Циолковском Глеба Данилова.

Ранее Маск назвал Циолковского удивительным человеком, «подлинно одним из величайших гениев», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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