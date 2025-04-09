«Театр села» представит пьесу о встрече Маска с Циолковским

«Театр села» представит первую в России постановку о встрече Илона Маска и Константина Циолковского. Читка сочинения состоится на VI Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля. Об этом рассказал автор пьесы Глеб Данилов, передает ТАСС.

По сюжету, основоположник космонавтики и основатель космической компании встречаются и находят друг в друге много общего.