В Курске возбудили уголовное дело после гибели 14 пациентов с COVID-19

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 14 пациентов ковидного госпиталя в Курске, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ранее НСН писала, что 5 ноября городском роддоме Курска, переоборудованном под госпиталь для лечения больных с COVID-19, произошло экстренное отключение кислородного оборудования. Из-за поломки газификатора 38 пациентов с тяжёлой формой коронавируса перевезли в другие медучреждения города. Позже 14 из них скончались от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19.

В прокуратуре отметили, что из-за проблем с оборудованием в течение нескольких дней погибли пациенты, находившиеся в тяжёлом состоянии. Управление СК по Курской области возбудило дело по статье «причинение смерти по неосторожности», ведётся следствие.

