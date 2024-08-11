Силы ПВО за сутки сбили 71 беспилотник и 15 реактивных снарядов
Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 71 беспилотник и 15 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, сбито четыре ракеты «Точка-У» и управляемая авиабомба Hammer. Уничтожено 15 реактивных снарядов систем HIMARS и Vampire.
Также российские силы поразили радиолокационную станцию американского комплекса противовоздушной обороны Patriot.
Ранее обломки украинской ракеты упали на многоквартирный дом в Курске. Пострадали 15 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru