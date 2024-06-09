В Курске матч Второй лиги приостановили из-за ракетной угрозы

Футбольный матч 18-го тура Второй лиги между курским «Авангардом» и омским «Иртышом» прервали из-за сигнала ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба курской команды.

Силы ПВО за сутки сбили 66 украинских БПЛА и 13 ракет HIMARS

Встреча проходила на стадионе «Трудовые резервы». Матч приостановили на 73-й минуте после объявления сигнала ракетной опасности.

Зрителей на трибунах попросили проследовать в укрытие. Болельщикам принесли извинения за доставленные неудобства. Позже игра возобновилась.

Накануне украинские войска пыталась атаковать Курскую область с помощью 15 дронов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаФутболКурск

Горячие новости

Все новости

партнеры