В Курске матч Второй лиги приостановили из-за ракетной угрозы
Футбольный матч 18-го тура Второй лиги между курским «Авангардом» и омским «Иртышом» прервали из-за сигнала ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба курской команды.
Встреча проходила на стадионе «Трудовые резервы». Матч приостановили на 73-й минуте после объявления сигнала ракетной опасности.
Зрителей на трибунах попросили проследовать в укрытие. Болельщикам принесли извинения за доставленные неудобства. Позже игра возобновилась.
Накануне украинские войска пыталась атаковать Курскую область с помощью 15 дронов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарендра Моди в третий раз подряд возглавил правительство Индии
- В Курске матч Второй лиги приостановили из-за ракетной угрозы
- Reuters: в ДР Конго экстремисты убили более 40 мирных жителей
- СМИ: Байден и Макрон договорились об использовании замороженных активов РФ
- Белый дом: Киев уже воспользовался разрешением США наносить удары по РФ
- Под Белгородом трое бойцов самообороны пострадали при атаке дрона
- Шахматист Сергей Бешуков умер на 54-м году жизни
- Хуситы ударили по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море
- Орешкин заявил, что инфляция в России будет «потихонечку замедляться»
- В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru