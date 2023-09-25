В Курске дрон повредил несколько домов и административное здание
Несколько частных домовладений получили повреждения из-за атаки украинских беспилотников в Центральном округе Курска. Об этом заявил глава Курской области Роман Старовойт.
«Есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО», — написал губернатор в Telegram-канале.
Никто не пострадал, отмечает Ura.ru.
Старовойт добавил, что еще один дрон упал в Курском районе, в результате в частном доме выбило стекла. Глава региона пообещал оказать населению помощь в восстановлении жилого имущества.
Накануне Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Курской областью, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru