В Курске дрон повредил несколько домов и административное здание

Несколько частных домовладений получили повреждения из-за атаки украинских беспилотников в Центральном округе Курска. Об этом заявил глава Курской области Роман Старовойт.

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«Есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО», — написал губернатор в Telegram-канале.

Никто не пострадал, отмечает Ura.ru.

Старовойт добавил, что еще один дрон упал в Курском районе, в результате в частном доме выбило стекла. Глава региона пообещал оказать населению помощь в восстановлении жилого имущества.

Накануне Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Курской областью, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиКурская ОбластьКурск

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