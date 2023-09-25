Два беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью

Два беспилотника самолетного типа сбили над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Минобороны: над Курской областью сбит беспилотник

«Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны ... сбиты два беспилотных летательных аппарата», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты оперативных и экстренных служб, указывает телеканал «360».

Ранее украинский беспилотник атаковал здание администрации в Центральном округе Курска, напоминает Ura.ru. В результате была повреждена крыша здания.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:МинобороныВСУБрянская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры