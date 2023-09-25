Два беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью
Два беспилотника самолетного типа сбили над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны ... сбиты два беспилотных летательных аппарата», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Богомаз, никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты оперативных и экстренных служб, указывает телеканал «360».
Ранее украинский беспилотник атаковал здание администрации в Центральном округе Курска, напоминает Ura.ru. В результате была повреждена крыша здания.
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