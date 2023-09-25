Два беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью

После атаки украинских беспилотников в Курске повреждены нескольких домов В московских аэропортах были задержаны 17 рейсов и шесть отменены После ночных взрывов в Одессе «фактически уничтожен» морской вокзал Минобороны: Лондон будет поддерживать Украину независимо от результатов выборов в США В Якутске исчез памятник сотням ссыльных поляков и литовцев Россияне назвали способы борьбы с осенней хандрой