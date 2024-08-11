В Курске 13 человек пострадали из-за атаки ВСУ
Из-за атаки Вооруженных сил Украины на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По его словам, на месте работают медики. Сбитая украинская ракета упала на жилой дом, возник пожар. Смирнов отметил, что полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка.
По данным МЧС региона, несущие конструкции жилого дома не повреждены.
Также в Курске в результате падения на жилой дом сбитой ракеты Вооруженных сил Украины повреждены автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru