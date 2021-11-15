В Курганской области на издевавшихся над ребенком в детдоме подростков составили протоколы

В Курганской области на двух подростков, издевавшихся над ребенком в детском доме в Курганской области, составили протоколы об административном правонарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Одного из 16-летних подростков отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. С ними организованы воспитательные мероприятия.

Инцидент произошел в Кипельском детском доме Юргамышского района Курганской области. Кадры издевательств над малолетним были опубликованы в социальных сетях. Региональный Следственный комитет и прокуратура уже начал проверку.