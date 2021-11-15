В Курганской области на издевавшихся над ребенком в детдоме подростков составили протоколы

В Курганской области на двух подростков, издевавшихся над ребенком в детском доме в Курганской области, составили протоколы об административном правонарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Одного из 16-летних подростков отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. С ними организованы воспитательные мероприятия.

Инцидент произошел в Кипельском детском доме Юргамышского района Курганской области. Кадры издевательств над малолетним были опубликованы в социальных сетях. Региональный Следственный комитет и прокуратура уже начал проверку.

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«Кроме того, сотрудниками ПДН межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский» проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание», - рассказали в ведомстве.

По данным Telegram-канала регионального правительства, в Кипельском детском доме Юргамышского района прошла экстренная проверка. Учреждение посетила уполномоченный по правам ребенка области Алена Лопатина.

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ФОТО: flickr.com // Платон Арляпов
ТЕГИ:ПодросткиКурганская ОбластьПроисшествие
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