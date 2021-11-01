В Красноярске подросток ударил ножом 11-летнего мальчика
Подросток 13 лет в Красноярске ударил ножом 11-летнего мальчика на детской площадке. Раненый ребенок отправлен в больницу, информирует управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, двое знакомых несовершеннолетних повздорили вечером 31 октября во дворе одного из домов на улице Амурской краевого центра. Напавший нанёс два удара холодным оружием. Он помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального главка МВД.
Сотрудники полиции разыскивает и опрашивают свидетелей происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего. В ходе следствия будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления.
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