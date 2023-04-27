В Кургане ввели режим ЧС
27 апреля 202318:19
В Кургане из-за лесных пожаров ввели с 27 апреля ввели режим ЧС.
Рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ «Изумрудный» проводится превентивная эвакуация жителей.
Палаточный городок для граждан разбит на базе загородного оздоровительного лагеря «Звездный».
Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Подмосковье ограничат посещения лесов из-за угрозы пожаров.
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru