МЧС: один человек погиб при пожаре в Курганской области
Тело погибшего нашли во время тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка в Курганской области, сообщает МЧС.
В курганской деревне Логоушка горят 76 жилых домов. Предварительной причиной пожара стала искра от проезжавшего тепловоза, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На территории Кетовского муниципального округа Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Для тушения пожара направили вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.
Ранее обгоревшие человеческие останки были обнаружены в ходе поисковых мероприятий в поселке Сосьва Свердловской области, таким образом количество жертв пожара увеличилось до двух, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru