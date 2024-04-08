Страхование жилья от природных катаклизмов возложат на региональные власти

«В 2019 году были приняты поправки в закон о чрезвычайных ситуациях N 68-ФЗ, в соответствии с которыми регионы стали наделяться правом разрабатывать программу страхования жилья на своей территории. Ни один регион на сегодняшний день такую программу не создал. Мы считаем, что необходимо заменить право на обязанность: нужно обязать регионы создавать, утверждать и реализовывать такие программы. Это программа организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории субъектов РФ жилым помещениям с использованием механизма добровольного страхования. Эта тема очень актуальна, мы видим последние события, когда сотни домов подтоплены, реки разливаются, каждый год происходят масштабные чрезвычайные ситуации, а закон при этом не работает», - сказал Порватов.

Он отметил, что средства на программу страхования жилья от природных катаклизмов будут брать из региональных бюджетов, а не из федерального. При этом объем средств будет крайне незначительным.

«Этот вопрос рассматривался в Госдуме буквально месяц назад, было закрытое совещание, тогда выступал министр финансов России Антон Силуанов. Из федерального бюджета это средств не потребует, из региональных бюджетов потребуются средства на возмещение ущерба, потому что там подразумевается долевое участие регионов в возмещении ущерба, причиненного жилым помещениям. Но эта доля может быть крайне незначительная. То есть, в соответствии с приказом Минфина доля региона должна составлять в случае принятия программы от 0,1%», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что пострадавшие от паводка жители Орска получат выплаты по 20 тысяч рублей на человека. По его словам, также предусмотрены выплаты от 50 до 100 тысяч рублей при утрате имущества.

Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. По последним данным, в Оренбургской области в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок, передает «Радиоточка НСН».

