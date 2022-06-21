В Крыму заявили о возможных жертвах удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»

Поисковая операция в Черном море после атаки украинских войск на буровые платформы «Черноморнефтегаза» продолжается, по предварительным данным, есть жертвы. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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«По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что ВСУ нанести удары по платформам «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении. По данным властей Крыма, с объекта были эвакуированы 94 человека, сообщалось о троих раненых.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:ВСУЧерное МореКрым
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