В Крыму заявили о возможных жертвах удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»
Поисковая операция в Черном море после атаки украинских войск на буровые платформы «Черноморнефтегаза» продолжается, по предварительным данным, есть жертвы. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Накануне стало известно, что ВСУ нанести удары по платформам «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении. По данным властей Крыма, с объекта были эвакуированы 94 человека, сообщалось о троих раненых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Патрушев: Россия ответит на запрет транзита грузов в Калининград
- Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы в другие банки
- Сеть «Вкусно - и точка» предложила трудоустроить сотрудников IKEA
- Роскомнадзор заблокировал сайт британского издания Telegraph
- В Крыму заявили о возможных жертвах удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»
- Шольц отверг критику со стороны Украины за медленные поставки вооружения
- Опубликован перечень товаров, запрещенных к провозу в Калининград через Литву
- Глава Минтруда заявил о росте числа безработных в России
- Доллар упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года
- Трамп: Политика США по Украине может привести к мировой войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru