СМИ назвали число пропавших без вести после ударов по буровым платформам в Крыму

Семь человек числятся пропавшими без вести после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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«Семь человек ориентировочно пока остаются пропавшими без вести», — отметил собеседник агентства.

Об атаке ВСУ на платформы «Черноморнефтегаза» стало известно накануне. По словам главы Крыма Сергей Аксенов, с объекта были эвакуированы 94 человека, напоминает телеканал «360». Также сообщалось о троих раненых, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Тарас Литвиненко
ТЕГИ:ВСУКрым
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