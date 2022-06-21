СМИ назвали число пропавших без вести после ударов по буровым платформам в Крыму
Семь человек числятся пропавшими без вести после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Семь человек ориентировочно пока остаются пропавшими без вести», — отметил собеседник агентства.
Об атаке ВСУ на платформы «Черноморнефтегаза» стало известно накануне. По словам главы Крыма Сергей Аксенов, с объекта были эвакуированы 94 человека, напоминает телеканал «360». Также сообщалось о троих раненых, пишет Ura.ru.
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