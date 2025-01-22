В Крыму заявили о гибели дельфинов из-за разлива мазута

Из-за разлива мазута после крушения танкеров в Чёрном море рядом с побережьем Крыма погибли пять дельфинов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель парламента республики Владимир Константинов.

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По его словам, это «восполнимые потери», в целом ситуация «выглядит достаточно контролируемо».

«Что касается птиц, у нас 1 160 погибших», - заключил он.

Ранее в научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа» заявили, что из-за разлива мазута погибли свыше 30 дельфинов, сообщает RT.

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