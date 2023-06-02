Старовойт: рядом с Курском сбили несколько беспилотников

Под Курском минувшей ночью силы противовоздушной обороны России сбили несколько беспилотников Украины, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт.

Беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в Курской области

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Отмечается, что город находится под надежной защитой российских военных.

Ранее стало известно о взрывах в небе над Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаБеспилотникиКурск

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