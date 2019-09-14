В Крыму зафиксированы случаи нападения волков на людей
Инцидент с хищниками зафиксирован в Симферопольском районе Крыма. По данным регионального МЧС, пострадали три человека.
«Зафиксированы случаи нападения хищника в районе сел Привольное и Перевальное Симферопольского района», - сообщили спасатели.
Время нападения не уточняется.
Пострадавшие находятся в центральной республиканской клинической больнице Крыма и больнице скорой помощи в Симферополе.
Факт агрессии волков в отношении человека зарегистрирован впервые с 2007 года, когда волк попытался напасть на ферму в Первомайском районе. Люди в ЧП не пострадали. По данным Минприроды Крыма, нападение волков на домашних животных регистрируются ежегодно.
Ранее бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН раскритиковал список опасных собак, в которой включены волко-собачьи гибриды, волкособ или гибрид волка.
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