В Крыму зафиксированы случаи нападения волков на людей

Инцидент с хищниками зафиксирован в Симферопольском районе Крыма. По данным регионального МЧС, пострадали три человека.

«Зафиксированы случаи нападения хищника в районе сел Привольное и Перевальное Симферопольского района», - сообщили спасатели.

Время нападения не уточняется.

Пострадавшие находятся в центральной республиканской клинической больнице Крыма и больнице скорой помощи в Симферополе.

Факт агрессии волков в отношении человека зарегистрирован впервые с 2007 года, когда волк попытался напасть на ферму в Первомайском районе. Люди в ЧП не пострадали. По данным Минприроды Крыма, нападение волков на домашних животных регистрируются ежегодно.

Ранее бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН раскритиковал список опасных собак, в которой включены волко-собачьи гибриды, волкособ или гибрид волка.

