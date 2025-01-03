В Крыму зафиксировали выброс мелкой фракции мазута на береговую линию

В ведомстве уточнили, что всего загрязнено 18 км побережья от села Яковенково до заповедника «Опук».

«Наращивается группировка сил и средств. На месте работают более 100 человек и 12 единиц техники», - говорится в сообщении.

Ранее эколог, эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко заявил, что летом на поверхности Чёрного моря возможно повторное всплытие пролитого с танкеров мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».