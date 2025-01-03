Новые выбросы нефтепродуктов выявили на пляжах Анапы

По данным ведомства, муниципалитеты региона работают каждый на своём участке в Анапе и Темрюкском районе, в первую очередь убирают новые выбросы мазута.

«За каждым районом закреплён определённый участок... уборку продолжают до полной ликвидации последствий», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезли более 78 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

