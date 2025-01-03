Новые выбросы нефтепродуктов выявили на пляжах Анапы

Новую партию комков нефтепродуктов выбросило на отдельные участки пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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По данным ведомства, муниципалитеты региона работают каждый на своём участке в Анапе и Темрюкском районе, в первую очередь убирают новые выбросы мазута.

«За каждым районом закреплён определённый участок... уборку продолжают до полной ликвидации последствий», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезли более 78 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтепродуктыАнапаКраснодарский Край

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