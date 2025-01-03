Новые выбросы нефтепродуктов выявили на пляжах Анапы
Новую партию комков нефтепродуктов выбросило на отдельные участки пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
По данным ведомства, муниципалитеты региона работают каждый на своём участке в Анапе и Темрюкском районе, в первую очередь убирают новые выбросы мазута.
«За каждым районом закреплён определённый участок... уборку продолжают до полной ликвидации последствий», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезли более 78 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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