ФСБ задержала террористов в Уфе

Известно, что при задержании у россиян изъяли две гранаты РГД-5, самодельные зажигательные устройства по типу коктейль Молотова, экстремистскую литературу, средства коммуникации, радиостанции, снаряжение для использования в полевых условиях, пишет Газета.ru.

Следствие возбудили уголовное дело по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Ранее в Сочи ФСБ задержала администратора террористического интернет-сообщества «Колумбайн» (террористическое движение, запрещено в РФ).