ФСБ задержала террористов в Уфе
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании четырех россиян в связи с пропагандой терроризма и подготовкой вооруженных нападений на правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что при задержании у россиян изъяли две гранаты РГД-5, самодельные зажигательные устройства по типу коктейль Молотова, экстремистскую литературу, средства коммуникации, радиостанции, снаряжение для использования в полевых условиях, пишет Газета.ru.
Следствие возбудили уголовное дело по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Ранее в Сочи ФСБ задержала администратора террористического интернет-сообщества «Колумбайн» (террористическое движение, запрещено в РФ).
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