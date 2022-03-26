ФСБ задержала террористов в Уфе

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании четырех россиян в связи с пропагандой терроризма и подготовкой вооруженных нападений на правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре Москвы задержан водитель с оружием

Известно, что при задержании у россиян изъяли две гранаты РГД-5, самодельные зажигательные устройства по типу коктейль Молотова, экстремистскую литературу, средства коммуникации, радиостанции, снаряжение для использования в полевых условиях, пишет Газета.ru.

Следствие возбудили уголовное дело по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Ранее в Сочи ФСБ задержала администратора террористического интернет-сообщества «Колумбайн» (террористическое движение, запрещено в РФ).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:ТерроризмТеррористыРоссияФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры