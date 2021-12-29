В Крыму задержали мужчину, который хотел ограбить банк с помощью записки

Установлено, что 48-летний гражданин передал сотруднице банка записку, в которой потребовал передать ему деньги. В противном случае он пообещал применить оружие. Кассир нажала тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся.

В полиции отметили, что гражданин сознался в соедянном и написал явку с повинной. Задержанный объяснил свой поступок нехваткой денег и нежеланием работать.

Было возбуждено уголовное дело по статье «разбой», подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее в Черногории мужчина, назвавшийся Эдином Бегзичем, захватил отделение банка и потребовал с процентами вернуть сотрудникам компании Primorke деньги за 12 лет работы.

