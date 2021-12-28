СМИ: в Черногории мужчина захватил отделение банка

По данным издания, захватчик требует с процентами вернуть сотрудникам компании Primorke деньги за 12 лет работы. По словам Бегзича, «банк украл их у честных рабочих». В противном случае мужчина угрожает взорвать кредитную организацию.

Полиция эвакуировала окружающие здания, с Бегзичем ведутся переговоры.

Ранее в Париже задержали мужчину, захватившего в заложники двух женщин, сообщает RT.