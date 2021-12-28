СМИ: в Черногории мужчина захватил отделение банка

Мужчина, назвавшийся Эдином Бегзичем, захватил отделение банка NLB в городе Бар на юге Черногории, сообщает черногорский портал CdM.

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По данным издания, захватчик требует с процентами вернуть сотрудникам компании Primorke деньги за 12 лет работы. По словам Бегзича, «банк украл их у честных рабочих». В противном случае мужчина угрожает взорвать кредитную организацию.

Полиция эвакуировала окружающие здания, с Бегзичем ведутся переговоры.

Ранее в Париже задержали мужчину, захватившего в заложники двух женщин, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Andrey Makedonsky
ТЕГИ:ЗаложникиБомбаБанкЧерногория
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