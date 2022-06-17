В Крыму задержали личного охранника организатора энергоблокады полуострова

По данным спецслужбы, гражданин Украины 1991 г.р. находился на украинской территории в составе батальона, непосредственно участвовал в продуктовой блокаде и других противоправных акциях в приграничных районах и лично осуществлял вооруженную охрану Ислямова, пишет RT.

Следователи возбудили уголовное дело об участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ. Соответствующая статья УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанный заключен под стражу на два месяца, отмечает телеканал 360.

