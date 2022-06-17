В Крыму задержали личного охранника организатора энергоблокады полуострова

ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана (террористическая организация, запрещена в РФ) и личного охранника организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ.

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По данным спецслужбы, гражданин Украины 1991 г.р. находился на украинской территории в составе батальона, непосредственно участвовал в продуктовой блокаде и других противоправных акциях в приграничных районах и лично осуществлял вооруженную охрану Ислямова, пишет RT.

Следователи возбудили уголовное дело об участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ. Соответствующая статья УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанный заключен под стражу на два месяца, отмечает телеканал 360.

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ТЕГИ:КрымФСБ
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