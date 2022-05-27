ФСБ сообщила о перекрытии в Крыму поставок оружия с Украины

Управление ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь перекрыло канал поставки оружия и боеприпасов из Украины. В пресс-службе ведомства сообщили, что задержаны продавец, два посредника и два покупателя при попытке сбыта автомата АКС-74У и более 300 патронов.

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Все задержанные - жители города Евпатория. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее руководитель погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что некоторые участники боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев.




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