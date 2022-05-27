ФСБ сообщила о перекрытии в Крыму поставок оружия с Украины
Управление ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь перекрыло канал поставки оружия и боеприпасов из Украины. В пресс-службе ведомства сообщили, что задержаны продавец, два посредника и два покупателя при попытке сбыта автомата АКС-74У и более 300 патронов.
Все задержанные - жители города Евпатория. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Ранее руководитель погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что некоторые участники боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Михалков предложил создать альтернативный «Оскар»
- В России решили восстановить звание «Мать-героиня»
- Рубль продолжил слабеть по отношению к доллару и евро
- Власти Омской области отменили масочный режим
- Херсон и Запорожье переходят на российский телефонный код «+7»
- Украинский посол обвинил Шольца в отсутствии «мужества и лидерства»
- ФСБ сообщила о перекрытии в Крыму поставок оружия с Украины
- Володин: США утратили поддержку большинства в мире
- ДНР намерена создать свой футбольный клуб «Шахтер»
- СМИ: Россия сможет избежать дефолта благодаря условиям выпуска облигаций в рублях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru