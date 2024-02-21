ФСБ задержала жителя Читы по подозрению в госизмене

«Пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к государственной измене в интересах Украины. Фигурант был задержан ... при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США», — указали в ведомстве.

По предварительным данным, с октября 2022 года задержанный администрировал группу в мессенджере Telegram, которую контролировала Служба безопасности Украины. Мужчина вел антироссийскую пропаганду, собирал и передавал иностранцам сведения о российских военнослужащих и их родственниках.

Против фигуранта возбудили дело о госизмене, правоохранители продолжают расследование.

Ранее ФСБ нейтрализовала агента СБУ, который готовил теракт в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».

