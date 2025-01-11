В Крыму выявили 13 новых очагов загрязнения нефтепродуктами
В Крыму выявили 13 новых очагов загрязнения нефтепродуктами в пяти муниципальных образованиях, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Речь идет о Евпатории, Керчи, а также Ленинском, Сакском и Черноморском районах.
По словам Гоцанюка, свыше 700 местных жителей и волонтеров очищают пляжные территории от мазута.
Количество мониторинговых групп в течение дня увеличилось до 180 бригад. Ведется тщательный мониторинг береговой линии от Восточного до Западного Крыма.
Ранее режим угрозы чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Черноморском районе Крыма из-за пятен с мазутом на побережье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru