В Крыму выявили 13 новых очагов загрязнения нефтепродуктами

В Крыму выявили 13 новых очагов загрязнения нефтепродуктами в пяти муниципальных образованиях, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

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Речь идет о Евпатории, Керчи, а также Ленинском, Сакском и Черноморском районах.

По словам Гоцанюка, свыше 700 местных жителей и волонтеров очищают пляжные территории от мазута.

Количество мониторинговых групп в течение дня увеличилось до 180 бригад. Ведется тщательный мониторинг береговой линии от Восточного до Западного Крыма.

Ранее режим угрозы чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Черноморском районе Крыма из-за пятен с мазутом на побережье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыКрым

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