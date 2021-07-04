В Крыму вода уходит из подтопленных районов
Уровень воды в подтопленных районах Крыма и Севастополя начал понижаться. Жители из опасных территорий остаются в пунктах временного размещения, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
«Вода сошла, устраняем последствия. Остались грязь и ил, а так вода сошла везде. Было отключение света, газ отключали только в двух домах, люди отселены. Критической ситуации нет», - рассказала глава администрации Бахчисарайского района, пострадавшего сильнее других, Людмила Пучкова.
Напомним о 10 населенных пунктах Бахчисарайского района, пострадавших от непогоды. По словам вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, в селах Куйбышево, Голубинке и Соколином подтоплены около 60 жилых домов, оттуда эвакуированы около 50 человек.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил об учащении неблагоприятных климатических изменений.
«По статистике Росгидромета, по сравнению с концом прошлого века количество таких явлений удвоилось. Во-вторых, намечается тенденция к тому, что легкие грибные дождички заменяются более интенсивными», - сказал Киселев.
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