В Гидрометцентре назвали срок окончания дождей в Крыму

На следующей неделе, 7 июля, циклон, который принес в Крым дожди, уйдет с территории полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

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Однако, до этого срока в Крыму будет грозовая погода, осадки - от умеренных до очень сильных.

«В Бахчисарайском районе выпало сегодня 133 миллиметра – две месячных нормы, в горах Ай-Петри – 55 миллиметров, почти месячная норма, на Ангарском перевале – 32 миллиметра, половина месячной нормы, в Ялте – 32 миллиметра, месячная норма, Феодосия – 30 миллиметров, месячная норма», - заявила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая журналистам.

В Бахчисарайском районе Крыма из-за начавшихся ливней вышли из берегов три реки: Бельбек, Коккозка и Багау. Они затопили прилегающие поселения, началась эвакуация местных жителей из 50 домов, сообщают местные власти.

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ФОТО: pixabay.com
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