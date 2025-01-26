Правительство выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию разлива мазута в Черном море
Правительство России выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Об этом сообщает Интерфакс.
Средства будут направлены бюджету Краснодарского края, в том числе, для утилизации и обезвреживания песка, загрязненного мазутом, а также восстановления пляжей.
Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. Суда перевозили нефтепродукты и попали в сильный шторм, сопровождавшийся шквалистым ветром и волнами высотой до семи баллов. В результате аварии в Черное море вылилось около 3,8 тысячи тонн мазута. В Севастополе режим чрезвычайной ситуации был повышен до федерального уровня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru