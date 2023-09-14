В Крыму уничтожили 11 украинских беспилотников
14 сентября 202307:26
Средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 11 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Дроны были сбиты дежурными средствами ПВО, отмечает телеканал «360».
Ранее в Брянской области уничтожили шесть украинских беспилотников за ночь, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru