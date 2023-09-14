В Крыму уничтожили 11 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 11 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны РФ: над Брянской областью пресекли новую атаку беспилотника

«Около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Дроны были сбиты дежурными средствами ПВО, отмечает телеканал «360».

Ранее в Брянской области уничтожили шесть украинских беспилотников за ночь, пишет «Свободная пресса».


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