Минобороны РФ: над Брянской областью пресекли новую атаку беспилотника
14 сентября 202302:02
Над Брянской областью пресечена попытка Киева вновь атаковать территорию России, сообщает Министерство обороны РФ.
Это произошло около 0.45 мск. Беспилотный летательный аппарат был сбит
Ранее в Брянской области сбили два беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: над Брянской областью пресекли новую атаку беспилотника
- В Петербурге оценили вероятность новой мобилизации
- Стало известно, сколько ВСУ потеряли в ходе неудачных атак на Авдеевском направлении
- Концерт «Ленинграда» в Москве 16 сентября не состоится
- СМИ: Россия под санкциями вдвое нарастила выпуск ракет и снарядов
- Западные СМИ испугались визита Ким Чен Ына в Россию
- В США заявили о сложностях с отслеживанием финансирования украинских властей
- Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал распустить ФБР
- Депутат Горелкин допустил изменение позиции властей по WhatsApp
- Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал Зеленского за неоправданный оптимизм
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru