Минобороны РФ: над Брянской областью пресекли новую атаку беспилотника

Над Брянской областью пресечена попытка Киева вновь атаковать территорию России, сообщает Министерство обороны РФ.

В Тверской области уничтожили беспилотник

Это произошло около 0.45 мск. Беспилотный летательный аппарат был сбит

Ранее в Брянской области сбили два беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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