СМИ: В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад на День ВМФ

Собеседники издания утверждают, что решение об отмене мероприятия было принято по соображениям безопасности. Подготовка к параду была остановлена несколько дней назад.

Отмечается, что в 2025 году День ВМФ приходится на 27 июля. Праздничные мероприятия будут включать торжественное возложение венков, народные гулянья и концерт на Дворцовой площади.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что авиасалон МАКС второй год подряд состоится в онлайн-формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».