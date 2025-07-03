СМИ: В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад на День ВМФ

Главный военно-морской парад, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота РФ, отменили. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает «Фонтанка».

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Собеседники издания утверждают, что решение об отмене мероприятия было принято по соображениям безопасности. Подготовка к параду была остановлена несколько дней назад.

Отмечается, что в 2025 году День ВМФ приходится на 27 июля. Праздничные мероприятия будут включать торжественное возложение венков, народные гулянья и концерт на Дворцовой площади.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что авиасалон МАКС второй год подряд состоится в онлайн-формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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