Пятеро сотрудников «Sputnik-Азербайджан» были отпущены под подписку о невыезде

В Баку под подписку о невыезде отпустили нескольких сотрудников «Sputnik«Азербайджан». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Захарова: Согласован консульский доступ к 13 задержанным в Баку россиянам

Уточняется, что были отпущены пятеро сотрудников, имеющих гражданство Азербайджана.

Ранее в Баку были арестованы глава редакции «Sputnik-Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

После этого в российском МИД вручили послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву вербальную ноту с требованием немедленного освобождения российских журналистов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: оперативная съемка
ТЕГИ:ЖурналистыАрестыАзербайджан

Горячие новости

Все новости

партнеры