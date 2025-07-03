Пятеро сотрудников «Sputnik-Азербайджан» были отпущены под подписку о невыезде
3 июля 202518:37
В Баку под подписку о невыезде отпустили нескольких сотрудников «Sputnik«Азербайджан». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Уточняется, что были отпущены пятеро сотрудников, имеющих гражданство Азербайджана.
Ранее в Баку были арестованы глава редакции «Sputnik-Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
После этого в российском МИД вручили послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву вербальную ноту с требованием немедленного освобождения российских журналистов.
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