Глава Крыма Аксенов призвал активизировать СВО на Украине
Руководитель Крыма Сергей Аксенов высказался за активизацию действий российской стороны на территории Украине в рамках специальной военной операции. Об этом он заявил, комментируя официальную информацию Федеральной службы безопасности о предотвращении серии диверсионно-террористических актов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма.
Вылазки готовила Служба безопасности Украины, уточнили в ФСБ. По словам Аксёнова, в нынешних условиях «всем понятен террористический характер» украинских властей. Он рассказал, что все задержанные уже дают показания.
«До задержания они герои, а после – сопли текут со всех мест, каются во всём, по-русски говорят все хорошо», - отметил глава республики.
Аксёнов поблагодарил российские спецслужбы за эффективную работу и выразил удовлетворение в связи с тем, что Минобороны РФ начало наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил об ударе российской стороной по ТЭЦ-5 в Харькове - одной из крупнейших в стране теплоэлектроцентралей. На объекте возник пожар, свет полностью отключался на несколько часов в Харьковской области и ДНР, частично - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. К утру власти Украины заявили о восстановлении электроснабжения.
По данным Генштаба ВСУ, вечером 11 сентября российская сторона нанесла удар 11 ракетами по объектам инфраструктуры. Украинская система противовоздушной обороны сбила девять из них, в том числе, четыре управляемых ракеты морского базирования типа «Калибр» и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101, утверждает Генштаб. Минобороны РФ не комментировало эту инфоормацию
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