В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на крупных операторов связи
11 января 202514:22
Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Крыму. Об этом сообщает Министерство внутренней политики, информации и связи республики.
В ведомстве добавили, что технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко рассказал НСН, что использование госорганами VPN говорит о том, что они наконец-то озаботились вопросами безопасности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru