В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на крупных операторов связи

Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Крыму. Об этом сообщает Министерство внутренней политики, информации и связи республики.

Брифинг Захаровой перенесли из-за массовой DDoS-атаки на платформы МИД

В ведомстве добавили, что технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко рассказал НСН, что использование госорганами VPN говорит о том, что они наконец-то озаботились вопросами безопасности.

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ФОТО: ТАСС
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