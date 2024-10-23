Брифинг Захаровой перенесли из-за массовой DDOS-атаки на платформы МИД
23 октября 202410:57
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой перенесли из-за масштабной DDoS-атаки. Об этом сообщила сама дипломат в беседе с РИА Новости.
Брифинг был запланирован на 10:00 мск 23 октября. Однако интернет-платформы МИД подверглись кибератаке.
«В связи с масштабной DDоS-атакой... переносим брифинг на 14:00», — подчеркнула Захарова.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что ресурсы ведомства подверглись DDoS-атакам, основные всплески трафика поступали из-за рубежа, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru