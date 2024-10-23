Брифинг Захаровой перенесли из-за массовой DDOS-атаки на платформы МИД

Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой перенесли из-за масштабной DDoS-атаки. Об этом сообщила сама дипломат в беседе с РИА Новости.

Брифинг был запланирован на 10:00 мск 23 октября. Однако интернет-платформы МИД подверглись кибератаке.

«В связи с масштабной DDоS-атакой... переносим брифинг на 14:00», — подчеркнула Захарова.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ресурсы ведомства подверглись DDoS-атакам, основные всплески трафика поступали из-за рубежа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибератакиМИД РФМария Захарова

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