В Крыму сообщили, что посторонние лица повредили железную дорогу в районе Феодосии
Железнодорожное полотно в районе Феодосии было повреждено из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщает Крымская железная дорога.
Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил о повреждении путей на этом участке, причина произошедшего не уточнялась. Из-за инцидента движение поездов было приостановлено, к 10:40 его восстановили в полном объеме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка - Айвазовская было повреждено ж/д полотно. <...>Благодаря оперативным и грамотным действиям профильных служб движение поездов было восстановлено в течение двух часов», — отмечает КЖД.
Из-за инцидента было задержано два пригородных поезда Феодосия-Владиславовка, сейчас движение транспорта осуществляется по графику.
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