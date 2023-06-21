В Крыму сообщили, что посторонние лица повредили железную дорогу в районе Феодосии

Железнодорожное полотно в районе Феодосии было повреждено из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщает Крымская железная дорога.

Движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП на ж/д под Феодосией

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил о повреждении путей на этом участке, причина произошедшего не уточнялась. Из-за инцидента движение поездов было приостановлено, к 10:40 его восстановили в полном объеме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка - Айвазовская было повреждено ж/д полотно. <...>Благодаря оперативным и грамотным действиям профильных служб движение поездов было восстановлено в течение двух часов», — отмечает КЖД.

Из-за инцидента было задержано два пригородных поезда Феодосия-Владиславовка, сейчас движение транспорта осуществляется по графику.

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ФОТО: РИА Новости
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