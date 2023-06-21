Движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП на ж/д под Феодосией

Движение поездов в Крыму возобновлено на железнодорожной ветке в районе Феодосии после происшествия с повреждением полотна. Об этом информирует через соцсети советник главы республики Олег Крючков.

По его данным, в 10:40 по данному участку уже прошёл поезд. Таким образом, движение на перегоне восстановлено в полном объёме.

Ранее, как передаёт RT, о ночном инциденте с повреждением путей сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он не уточнил обстоятельства происшествия, но заявил, что никто не пострадал.

«Самоубийство для ВСУ»: Крым готов отразить атаку ракет HIMARS и Storm Shadow

Из-за повреждения полотна были отменены две утренние электрички. Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка были отправлены автобусами. В сети распространяются кадры якобы взрыва на железной дороге в этом месте в ночное время. Однако Аксёнов призвал доверять только проверенным источникам информации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу днём ранее предупредил о возможных атаках ВСУ по Крыму ракетами Himars и Storm Shadow. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от этой республики Сергей Цеков, полуостров готов отразить любые удары.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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