Движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП на ж/д под Феодосией

Движение поездов в Крыму возобновлено на железнодорожной ветке в районе Феодосии после происшествия с повреждением полотна. Об этом информирует через соцсети советник главы республики Олег Крючков.

По его данным, в 10:40 по данному участку уже прошёл поезд. Таким образом, движение на перегоне восстановлено в полном объёме.

Ранее, как передаёт RT, о ночном инциденте с повреждением путей сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он не уточнил обстоятельства происшествия, но заявил, что никто не пострадал.