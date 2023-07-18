В Крыму сбили и подавили 28 украинских беспилотников за ночь
Силы противовоздушной обороны ночью сбили на востоке Крыма девять беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Еще 19 аппаратов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Как отметил руководитель республики, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
«Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Минобороны России подтвердило, что в ночь на 18 июля была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку 28 дронами по объектам в Крыму.
«Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение», — указали в ведомстве.
Разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.
Ночью 16 июля силы ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь. Обломки одного из сбитых аппаратов рухнули на крышу ремонтируемого здания диализного центра, еще один дрон обнаружили почти в километре от Балаклавской ТЭС, напоминает телеканал 360.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко: ВСУ отступают на Купянском направлении из-за потерь
- Десятки авиарейсов задержали в аэропорту Красноярска из-за тумана
- В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков
- В Крыму сбили и подавили 28 украинских беспилотников за ночь
- «Коммерсантъ»: Соки и газировки подорожают в России на 10-20% с 1 августа
- Российская авиация ударила по пункту дислокации ВСУ в ДНР
- СМИ: Вашингтон использует опыт Украины для распространения влияния на другие регионы
- Путин поручил принять меры против унижения из-за национальности
- В Николаеве на месте взрыва произошел пожар
- СМИ: Япония запретит поставлять в Россию некоторые автомобили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru