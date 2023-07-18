В Крыму сбили и подавили 28 украинских беспилотников за ночь

Еще 19 аппаратов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Как отметил руководитель республики, никто не пострадал, пишет Ura.ru.



«Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Минобороны России подтвердило, что в ночь на 18 июля была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку 28 дронами по объектам в Крыму.

«Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение», — указали в ведомстве.

Разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.

Ночью 16 июля силы ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь. Обломки одного из сбитых аппаратов рухнули на крышу ремонтируемого здания диализного центра, еще один дрон обнаружили почти в километре от Балаклавской ТЭС, напоминает телеканал 360.

