Сотни заявок: Какие суммы выплатили страховые компании из-за атак БПЛА

Зафиксировано порядка 200 заявленных страховых случаев из-за атаки БПЛА, это довольно большие суммы возмещения, заявил руководитель Московского страхового агентства Артем Авадьяев в пресс-центре НСН.

«Есть страховые компании, которые в общей сложности покрыли уже больше 50 миллионов рублей. Каждый случай индивидуален, нужно смотреть по ситуации. Уже зафиксировано порядка 200 заявленных случаев, это довольно большие суммы возмещения. Это сказывается на изменениях тарифов, при расчетах коэффициентов, более тщательно выбираются объекты страхования», - отметил он.

Атаки беспилотников становятся серьезным вызовом не только для владельцев жилья, но и для российского бизнеса. Если еще год назад риск повреждения жилья или автомобиля из-за БПЛА был редким исключением в страховых договорах, то сегодня многие компании предлагают включить его в стандартные полисы, а интерес со стороны граждан и бизнеса продолжает расти.

По данным страховых компаний, в 2026 году спрос на полисы с покрытием ущерба от БПЛА вырос в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страховые компании сообщили о кратном увеличении числа обращений уже в марте 2026 года и так же отметили, что каждый второй запрос на страхование квартир и домов включает покрытие риска атаки беспилотников. Для малого бизнеса годовой полис может обойтись в несколько десятков тысяч рублей. Но чтобы подтвердить страховой случай, собственнику нужна справка компетентных органов, фиксирующая обстоятельства и причину ущерба. Единого правового определения атаки БПЛА в законодательстве нет — каждый страховщик прописывает риски и исключения по-своему. Отсюда возникают споры о косвенных убытках, разночтения в трактовке и риск отказа.

