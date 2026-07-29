В Госдуме заявили о праве граждан на возмещение убытков при атаке БПЛА

Граждане имеют право на возмещение убытков при атаке БПЛА, бизнес должен подстраиваются под такую модель взаимодействия, заявил замещающий должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков в пресс-центре НСН.

«Конечно, нельзя сказать, что все страховые компании были к этому готовы. Моя позиция принципиальна. Для гражданина все равно, какие имущественные уничтожения или вред причинен, если это связано с БПЛА – прямое попадание самого аппарата, обломков, пожар или последствия взрывной волны. Гражданину все равно, есть конкретные деяния врага, гражданин должен получать возмещения вне зависимости от того, что произошло – прямо упал беспилотник или были последствия. Это позиция моя и моих коллег, что гражданин должен иметь право на возмещение ущерба, связанные с атаками и последствиями. Необходимо двигаться из интересов граждан, бизнес подстроится», - отметил он.

Атаки беспилотников становятся серьезным вызовом не только для владельцев жилья, но и для российского бизнеса. Если еще год назад риск повреждения жилья или автомобиля из-за БПЛА был редким исключением в страховых договорах, то сегодня многие компании предлагают включить его в стандартные полисы, а интерес со стороны граждан и бизнеса продолжает расти.

