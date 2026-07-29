Каждый второй страховой запрос сегодня фактически связан с рисками атаки БПЛА, заявил руководитель Московского страхового агентства Артем Авадьяев в пресс-центре НСН.

«Страхование от риска атаки БПЛА сейчас пользуется спросом. По нашей практике, каждый второй запрос фактически связан с рисками от БПЛА. Количественно это больше физические лица, но если смотреть по суммам покрытий и выплат, бизнес в денежном выражении превышает портфель физических лиц. Рост колоссальный, у одного из игроков – порядка 170% рост только за последний год. Здесь риск связан с эмоциональной составляющей. После каких-то новостей мы фиксируем всплеск спроса. Что касается наполнения продуктов, мы рекомендуем клиентам внимательно подходить к выбору страхового продукта. Нужно учитывать, что конкретно входит в полис, внимательно изучать», - отметил он.

Он также рассказал, что чаще всего страхуют граждане.

«Чаще всего объектом страхования становятся жилые дома, квартиры, часто добавляют этот риск в каско, чтобы застраховать автомобили, есть отдельные опции уже. Что касается бизнеса, это логистические центры, производственные помещения. Малый бизнес активно страхует, включая и товарные ценности», - добавил собеседник НСН.

Граждане имеют право на возмещение убытков при атаке БПЛА, бизнес должен подстраиваются под такую модель взаимодействия, заявил замещающий должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, доктор экономических наук, профессор Николай Новичков в пресс-центре НСН.

