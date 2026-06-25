В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок
25 июня 202609:43
Юлия Савченко
Два человека погибли после ночных атак ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе... погибли два человека, в том числе ребенок», - написал он на платформе «Макс».
Как отметил Аксенов, еще два человека пострадали.
Ранее в Севастополе два человека пострадали при ночной атаке украинских беспилотников, напоминает 360.ru.
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