В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок

Два человека погибли после ночных атак ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

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«В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе... погибли два человека, в том числе ребенок», - написал он на платформе «Макс».

Как отметил Аксенов, еще два человека пострадали.

Ранее в Севастополе два человека пострадали при ночной атаке украинских беспилотников, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеВСУКрым

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