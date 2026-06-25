Над Россией уничтожили 269 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 269 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 24 июня текущего года до 7:00 мск 25 июня... перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской областях, а также над Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областями. Кроме того, БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае, Крыму, Московском регионе и над Черным морем.
Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью в регионе сбили 22 украинских беспилотника, пишет 360.ru.
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