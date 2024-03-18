В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

Агента украинских спецслужб, собиравшуюся поджечь релейный шкаф на железной дороге, задержали в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

ФСБ: Задержан россиянин, планировавший теракт на Транссибирской магистрали

По данным ведомства, гражданка России 1999 года рождения по заданию украинских спецслужб готовилась к совершению теракта путем поджога релейного шкафа «Крымской железной дороги». Целью злоумышленницы было нарушение военных перевозок.

У россиянки изъяли самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с перепиской с координатором. Правоохранители возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

«Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со статьей... предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — подчеркнули в ФСБ.

Ранее сотрудники ведомства задержали россиянина, который по заданию Киева планировал теракт в Свердловской области, напоминает телеканал «360». По данным ФСБ, фигурант должен был организовать подрыв путей на Транссибирской магистрали, обеспечив сход поезда.

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ФОТО: РИА Новости
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