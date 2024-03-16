ФСБ: Задержан россиянин, планировавший теракт на Транссибирской магистрали
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали россиянина, который собирался совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали по заданию Киева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что теракт в Свердловской области задержанный планировал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Сотрудники ФСБ возбудили по факту подготовки террористического акта уголовное дело. Задержанный признает свою вину, сообщает RT.
Известно, что мужчину завербовали во Львове, где он прошёл курсы диверсионной подготовки. Планировалось, что в России украинский агент будет совершать операции и опрокидывать железнодорожные составы, которые перевозят грузы для участников специальной военной операции.
Ранее РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило, что в Карелии предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины с участием гражданина Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru