В Крыму предотвратили теракт, который готовили сторонники «Правого сектора»

В сообщении говорится, что силовикам удалось предотвратить террористический акт в Республике Крым, который готовили задержанные.

В ФСБ уточнили, что сторонники украинских экстремистов намеревались с целью устрашения населения подорвать самодельное взрывное устройство в одном из православных храмов региона.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырнадцать причастных к ложным сообщениям о минированиях, против них возбудили уголовные дела по статье о заведомо ложных сообщениях.

