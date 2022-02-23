В Крыму предотвратили теракт, который готовили сторонники «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму шесть граждан РФ, являющихся сторонниками запрещённой в России украинской экстремистской организации «Правый сектор», сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ: Украинские радикалы готовили в России серию крупных терактов

В сообщении говорится, что силовикам удалось предотвратить террористический акт в Республике Крым, который готовили задержанные.

В ФСБ уточнили, что сторонники украинских экстремистов намеревались с целью устрашения населения подорвать самодельное взрывное устройство в одном из православных храмов региона.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырнадцать причастных к ложным сообщениям о минированиях, против них возбудили уголовные дела по статье о заведомо ложных сообщениях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымТерактыПравый СекторФСБ
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