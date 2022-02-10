ФСБ задержала четырнадцать причастных к ложным сообщениям о минированиях
ФСБ задержала в ряде регионов России 14 участников интернет-сообществ, которые причастны к ложным сообщениям о минированиях. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что спецслужба совместно с МВД и Следственным комитетом ведет розыск причастных к массовому распространению данных о «заминированных» объектах образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, органов власти в России, странах СНГ и самопровозглашенных республиках Донбасса. По данным ФСБ, такие сообщения нацелены на дестабилизацию обстановки в России и соседних государствах, а также направлялись из хулиганства и ради вымогательства денег.
«Установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники», — цитирует сообщение спецслужбы РИА Новости.
Против задержанных возбудили уголовные дела по статье о заведомо ложных сообщениях о терактах, предусматривающей до восьми лет лишения свободы. Поиски других участников сообществ продолжаются.
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