ФСБ: Украинские радикалы готовили в России серию крупных терактов
Лидер украинской неонацистской группировки «МКУ» Егор Краснов готовил серию крупных терактов в России, сообщает ФСБ России.
Об этом рассказал задержанный 18-летний житель Тверской области, являющийся сторонником «МКУ». По данным следствия, он занимался вербовкой новых членов организации, пропагандой и подготовкой терактов на объектах транспортной инфраструктуры.
Видео с его признанием опубликовано ФСБ.
Как пояснил задержанный, Краснов планировал теракты с целью «устрашения населения, чтобы все боялись».
По данным ТАСС, «МКУ» находится под патронажем украинских спецслужб.
В конце декабря сообщалось, что ФСБ задержала в 37 регионах России 106 сторонников «МКУ».
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