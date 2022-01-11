ФСБ: Украинские радикалы готовили в России серию крупных терактов

Лидер украинской неонацистской группировки «МКУ» Егор Краснов готовил серию крупных терактов в России, сообщает ФСБ России.

Об этом рассказал задержанный 18-летний житель Тверской области, являющийся сторонником «МКУ». По данным следствия, он занимался вербовкой новых членов организации, пропагандой и подготовкой терактов на объектах транспортной инфраструктуры.

Видео с его признанием опубликовано ФСБ.

Как пояснил задержанный, Краснов планировал теракты с целью «устрашения населения, чтобы все боялись».

По данным ТАСС, «МКУ» находится под патронажем украинских спецслужб.

В конце декабря сообщалось, что ФСБ задержала в 37 регионах России 106 сторонников «МКУ».

