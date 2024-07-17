В Крыму потушили Карадагский заповедник
Пожарные справились с открытым горением в Карадагском природном заповеднике в Коктебеле после двух дней горения. Об этом сообщили в управлении МЧС по Крыму. На данный момент проводится проливка территории.
На месте работают 94 человека и 11 единиц техники. В тушении заповедника принимали участи в том числе волонтеры.
Возгорание началось в понедельник, 15 июля. Огонь распространился на площади 40 гектаров. Полиция выявила местного жителя, который, как предполагается, мог спровоцировать пожар во время работы с болгаркой дома. Мужчина задержан.
В Крыму установилась аномальная жара, которая спровоцировала пожары в разных районах полуострова.
Лесные пожары не затронули виноградники «Абрау-Дюрсо», но жара до 40 градусов опасна и заставляет виноделов сдвигать сроки сбора урожая, заявил НСН руководитель виноградарского хозяйства «Абрау-Дюрсо» Андрей Ермаков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru