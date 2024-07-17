В Крыму потушили Карадагский заповедник

Пожарные справились с открытым горением в Карадагском природном заповеднике в Коктебеле после двух дней горения. Об этом сообщили в управлении МЧС по Крыму. На данный момент проводится проливка территории.

На месте работают 94 человека и 11 единиц техники. В тушении заповедника принимали участи в том числе волонтеры.