В Крыму потушили Карадагский заповедник

Пожарные справились с открытым горением в Карадагском природном заповеднике в Коктебеле после двух дней горения. Об этом сообщили в управлении МЧС по Крыму. На данный момент проводится проливка территории.

На месте работают 94 человека и 11 единиц техники. В тушении заповедника принимали участи в том числе волонтеры.

СМИ: Центр цифровизации образования загорелся в Москве

Возгорание началось в понедельник, 15 июля. Огонь распространился на площади 40 гектаров. Полиция выявила местного жителя, который, как предполагается, мог спровоцировать пожар во время работы с болгаркой дома. Мужчина задержан.

В Крыму установилась аномальная жара, которая спровоцировала пожары в разных районах полуострова.

Лесные пожары не затронули виноградники «Абрау-Дюрсо», но жара до 40 градусов опасна и заставляет виноделов сдвигать сроки сбора урожая, заявил НСН руководитель виноградарского хозяйства «Абрау-Дюрсо» Андрей Ермаков.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / МЧС России
ТЕГИ:ПожарКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры